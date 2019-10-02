Аталанта - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Шахтер вчера набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал выездную победу своей команды над Аталантой (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Коуч горняков сделал акцент на том, что игра была равной со стороны двух сильных соперников и преимущество на протяжении матча переходило от одной команды к другой.

«В первые 15 минут Аталанта была сильнее Шахтера. С 15-й до 40-й минуты – мы. Затем снова Аталанта. Игра была качельной», — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

«Если мы сейчас станем говорить о том, в чем Аталанта была сильнее, а в чем Шахтер, то начнем обесценивать матч. А в нем была великолепная стратегическая и тактическая борьба между двумя большими командами. И мы забили решающий гол на последней секунде, потому что верили в победу и боролись за нее до самого конца».

«Встретились две великолепные команды, и любая могла одержать победу. Благодаря своей энергии соперник больше прессинговал нас на первых минутах, не давал нам разыгрывать мяч. Нужно было отбирать его и вскрывать зоны: нам удалось это делать, соответственно, и заиграть по-другому после 15-й минуты. Я считаю, что такой зрелищный матч могли провести только два гранда – две великие команды».

«Тренеры работают со своей командой ежедневно. Конечно, мы чувствуем каждого из футболистов. Шахтер переживает очень сложную ситуацию: мы тренируемся в Киеве, играем в Харькове, но сами-то мы – из Донецка. Клуб-то донецкий. И я очень рад, что являюсь частью такой огромной, сплоченной и теплой семьи, как Шахтер. Этого для меня уже достаточно. Я очень счастлив здесь».

Шахтер одержал волевую победу над Аталантой, благодаря чему набрал первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В следующем туре команда Луиша Каштру сыграет в Харькове против загребского Динамо 22 октября.