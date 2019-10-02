Скачать
Среда, 02.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Манчестер Сити обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)
Манчестер Сити обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Аталанта - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги чемпионов

Аталанта - Шахтер: слова Каштру после матча Лиги чемпионов
08:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Шахтер вчера набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал выездную победу своей команды над Аталантой (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Коуч горняков сделал акцент на том, что игра была равной со стороны двух сильных соперников и преимущество на протяжении матча переходило от одной команды к другой.

«В первые 15 минут Аталанта была сильнее Шахтера. С 15-й до 40-й минуты – мы. Затем снова Аталанта. Игра была качельной», — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

«Если мы сейчас станем говорить о том, в чем Аталанта была сильнее, а в чем Шахтер, то начнем обесценивать матч. А в нем была великолепная стратегическая и тактическая борьба между двумя большими командами. И мы забили решающий гол на последней секунде, потому что верили в победу и боролись за нее до самого конца».

«Встретились две великолепные команды, и любая могла одержать победу. Благодаря своей энергии соперник больше прессинговал нас на первых минутах, не давал нам разыгрывать мяч. Нужно было отбирать его и вскрывать зоны: нам удалось это делать, соответственно, и заиграть по-другому после 15-й минуты. Я считаю, что такой зрелищный матч могли провести только два гранда – две великие команды».

Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)

«Тренеры работают со своей командой ежедневно. Конечно, мы чувствуем каждого из футболистов. Шахтер переживает очень сложную ситуацию: мы тренируемся в Киеве, играем в Харькове, но сами-то мы – из Донецка. Клуб-то донецкий. И я очень рад, что являюсь частью такой огромной, сплоченной и теплой семьи, как Шахтер. Этого для меня уже достаточно. Я очень счастлив здесь».

Шахтер одержал волевую победу над Аталантой, благодаря чему набрал первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В следующем туре команда Луиша Каштру сыграет в Харькове против загребского Динамо 22 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
03 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
04 Манчестер Сити обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)
05 Срна прокомментировал работу Фонсеки в Роме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь