"Шахтеру больше повезло": Малиновский - о матче Лиги чемпионов

Новости спорта:Победный мяч полузащитник Горняков Соломон забил под занавес матча.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал поражение своей команды в матче против Шахтера (1:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

По мнению украинца, Аталанта не заслуживала поражения, более справедливым исходом игры бла бы ничья, но Горнякам попросту болше повезло.

«Шахтер есть Шахтер. Это лучшая команда Украины, даже конкурентов на данный момент нет. Нам чуть-чуть не повезло, но двигаемся дальше. Пропустили на последних секундах, возможно, нужно было где-то мелкий фол сделать, где-то грамотнее сыграть», — приводит слова Малиновского официальный сайт Шахтера.

«Может, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили. Думаю, ничья – более закономерный результат. Нас Шахтер не переиграл, просто им больше повезло. В Харькове все возможно. Думаю, в следующий раз будем сильнее. Мы сейчас все матчи проводим на выезде, и нужно учитывать то, что за шесть дней было три поединка. Наберем лучшие физические кондиции и сыграем лучше».

Воспитанник Шахтера Малиновский вчера вышел на замену против своей бывшей команды на 57-й минуте при счете 1:1.

Аталанта проиграла Шахтеру, пропустив мяч от Манора Соломона в компенсированное время. Команда Джан Пьеро Гасперини после двух туров занимает последнее место в группе C без набранных очков.

В следующем матче в Лиге чемпионов Аталанта сыграет на выезде против Манчестер Сити.