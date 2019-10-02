Скачать
Среда, 02.10.2019
Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков
Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

"Шахтеру больше повезло": Малиновский - о матче Лиги чемпионов

"Шахтеру больше повезло": Малиновский - о матче Лиги чемпионов
09:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Победный мяч полузащитник Горняков Соломон забил под занавес матча.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал поражение своей команды в матче против Шахтера (1:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

По мнению украинца, Аталанта не заслуживала поражения, более справедливым исходом игры бла бы ничья, но Горнякам попросту болше повезло.

«Шахтер есть Шахтер. Это лучшая команда Украины, даже конкурентов на данный момент нет. Нам чуть-чуть не повезло, но двигаемся дальше. Пропустили на последних секундах, возможно, нужно было где-то мелкий фол сделать, где-то грамотнее сыграть», — приводит слова Малиновского официальный сайт Шахтера.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)

«Может, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили. Думаю, ничья – более закономерный результат. Нас Шахтер не переиграл, просто им больше повезло. В Харькове все возможно. Думаю, в следующий раз будем сильнее. Мы сейчас все матчи проводим на выезде, и нужно учитывать то, что за шесть дней было три поединка. Наберем лучшие физические кондиции и сыграем лучше».

Воспитанник Шахтера Малиновский вчера вышел на замену против своей бывшей команды на 57-й минуте при счете 1:1.

Аталанта проиграла Шахтеру, пропустив мяч от Манора Соломона в компенсированное время. Команда Джан Пьеро Гасперини после двух туров занимает последнее место в группе C без набранных очков.

В следующем матче в Лиге чемпионов Аталанта сыграет на выезде против Манчестер Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
03 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
04 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
05 Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь