Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков

Динамо представило список из 21 футболиста, которые отправились с командой на матч группового раунда Лиги Европы со швейцарским Лугано.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук;
Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кенджера;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский, Александр Караваев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский;
Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес.
Матч между Лугано и Динамо начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, команда Алексея Михайличенко стартовала в новом розыгрыше группового раунда Лиги Европы с домашней победы над Мальме (1:0).