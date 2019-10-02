Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков

Новости спорта:Динамо отправилось в Швейцарию на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

Динамо представило список из 21 футболиста, которые отправились с командой на матч группового раунда Лиги Европы со швейцарским Лугано.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук;

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кенджера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский, Александр Караваев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский;

Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес.

Матч между Лугано и Динамо начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, команда Алексея Михайличенко стартовала в новом розыгрыше группового раунда Лиги Европы с домашней победы над Мальме (1:0).