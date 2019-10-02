Названы трансферные цели МЮ на зиму

Новости спорта:Руководство Манчестер Юнайтед планирует усилить атакующий потенциал команды.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует усилить атакующий потенциал команды во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Star.

Источник утверждает, что манкунианцы следят за тремя форвардами и попытаются оформить трансфер кого-то из них в январе.

Сообщается, что в список на усиление попали: вингер Барселоны Усман Дембеле, нападающий немецкого Лейпцига Тимо Вернер и форвард Лиона Мусса Дембеле.

Напомним, сейчас Манчестер Юнайтед располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков в семи матчах.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ прокомментировало слухи о возможной отставке главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.