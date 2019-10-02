Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)

Новости спорта:В матче Лиги чемпионов Тоттенхэм - Бавария зрители увидели целых 9 забитых мячей.

Первого октября состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. В частности, в группе B были сыграны два матча: Тоттенхэм - Бавария (2:7) и Црвена Зезда - Олимпиакос (3:1).

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Стэдиум" был сыгран, пожалуй, самый зрелищный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором болельщики увидели целых девять забитых мячей.

Тоттенхэм - Бавария 2:7

Голы: Сон 12', Кейн, 61' (с пенальти) - Киммих, 15' , Левандовски 45', 87', Гнабри, 53', 55', 83', 88'.

Обзор матча:

Для хозяев все началось шикарно: на 12-й минуте матча Сон блестяще открылся в чужой штрафной и мощно пробил в угол ворот Нойера. Однако, уже через три минуты Киммих с метров двадцати забил гол-красавец в ворота Льориса. Под занавес первой половины встречи Левандовски ударом с разворота вывел мюнхенцев вперед.

Во втором тайме началось шоу имени Сержа Гнабри. На 53-й минуте встречи он совершил успешный сольный проход с центра поля. Еще через 2 минуты немец пробил из пределов штрафной прямо в угол ворот хозяев. На 59-й минуте поединка Кейн с пенальти отквитал один мяч. На 83-й минуте "бегунок" Гнабри вновь пробежал пол поля и переиграл Льориса в ближнем бою. Через 5 минут Левандовски оформил дубль, точно пробив с метров 11-и. Еще через минуту Гнабри оформил покер, пробив точно в угол ворот Шпор с линии штрафной.

По итогам второго тура Бавария продолжает лидировать в группе B, опережая Црвену Звезду на 3 очка. У Олимпиакоса и Тоттенхэма по 1 баллу.