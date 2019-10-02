Жоау Феликс установил рекорд Атлетико в Лиге чемпионов

Новости спорта:Жоау Феликс стал самым молодым автором гола Атлетико в рамках Лиги чемпионов.

Нападающий Жоау Феликс стал самым молодым автором гола Атлетико в рамках Лиги чемпионов.

Юный португалец в возрасте 19 лет и 325 дней открыл счет в матче группового раунда турнира с Локомотивом (2:0) и превзошел достижение Серхио Агуэро (20 лет и 106 дней).

Всего Феликс сыграл в 9 матчах нынешнего сезона, забил 3 гола и отдал единственную результативную передачу.

Минувшим летом бывший футболист Бенфики перебрался в Мадрид за 126 миллионов евро.

Атлетико и Ювентус лидируют в группе D после двух туров с 4 очками, на один пункт отстает Локомотив.