Экс-наставник Ювентуса Аллегри рассказал о своих целях

Бывший главный тренер Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри не планирует возвращаться к работе до лета 2020 года, передает Corriere dello Sport.
Отмечается, что 52-летний наставник решил взять паузу и сосредоточиться на отдыхе.
Не так давно в итальянских СМИ появилась информация, что Милан заинтересован в возвращении Аллегри в случае увольнения Марко Джампаоло.
Аллегри покинул Ювентус в мае после пяти лет во главе туринского клуба. Со Старой синьорой он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды завоевывал национальный кубок.
К слову, именно под руководством Аллегри Милан в последний раз выиграл чемпионат Италии в 2011 году.