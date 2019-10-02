Экс-наставник Ювентуса Аллегри рассказал о своих целях

Новости спорта:Массимилиано Аллегри не планирует возвращаться к работе до лета 2020 года

Бывший главный тренер Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри не планирует возвращаться к работе до лета 2020 года, передает Corriere dello Sport.

Отмечается, что 52-летний наставник решил взять паузу и сосредоточиться на отдыхе.

Не так давно в итальянских СМИ появилась информация, что Милан заинтересован в возвращении Аллегри в случае увольнения Марко Джампаоло.

Аллегри покинул Ювентус в мае после пяти лет во главе туринского клуба. Со Старой синьорой он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды завоевывал национальный кубок.

К слову, именно под руководством Аллегри Милан в последний раз выиграл чемпионат Италии в 2011 году.