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Экс-игрок сборной Италии принял решение завершить карьеру

Экс-игрок сборной Италии принял решение завершить карьеру
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Клаудио Маркизио, отдавший 12 лет карьеры туринскому Ювентусу, принял решение завязать с футболом.

Бывший полузащитник Зенита Клаудио Маркизио принял решение относительно своего будущего.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянский футболист решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем и объявит об этом завтра, 3 октября, на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Маркизио также рассматривает вариант с продолжением карьеры. В его услугах были заинтересованы Монако и Рейнджерс. Также появлялась информация, что хавбек может вернуться в свой родной клуб – Ювентус.

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Клаудио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета Ювентуса, воспитанником которого является.

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Сборная Италии, ФК Зенит, ФК Ювентус, Клаудио Маркизио, Новости футбола.
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