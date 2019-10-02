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Воробей: Глаз радовало, когда забивался победный мяч на последних секундах

Воробей: Глаз радовало, когда забивался победный мяч на последних секундах
14:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Эксперт рассказал, за счет чего горнякам удалось выиграть матч Лиги Чемпионов.

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями от волевой победы "горняков" над "Аталантой" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Игра в исполнении двух команд понравилась, матч был динамичным и зрелищным, соперники не закрывались. Но самое ценное – это, конечно, победа "Шахтера" на последних секундах.

Начало поединка было похоже на матч с "Ман Сити". Все игроки откатывались за линию мяча, создавая численность, но отбора не было. Играли робко, словно чего-то опасаясь. После пропущенного гола проснулись, начали создавать конструктивные атаки. Мораес заиграл правильно, грамотно открывался, сделал два рывка за спины защитников, один из которых принес свои плоды. Он должен так действовать постоянно, а не стоять и ждать в ноги мяч. Такие маневры также должны делать и полузащитники. Гол в раздевалку оказался очень кстати.

На второй тайм "горняки" вышли более мотивированными и раскрепощенными. Начали не обозначать отбор мяча, а действительно отбирать. Появился прессинг, и как следствие увеличилось число выигранных единоборств. "Аталанта" сразу же почувствовала себя не в своей "тарелке". А когда хозяева применяли прессинг, то "Шахтер" грамотно выходил из-под него через середину в одно-два касания на третьего, играя в свой футбол.

Все это оказалось возможным благодаря хорошим физическим кондициям игроков. Глаз радовало, когда забивался победный мяч на последних секундах, группа атаки состояла из 3-4 футболистов.

Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)

Накануне матча мы говорили, сумеет ли "Шахтер" после нашего чемпионата, где он не имеет сопротивления, переключится на Лигу чемпионов, где все намного тяжелее. Так вот горняки с этим справились достойно. Опыт выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов помог им одолеть непростого соперника, который играет в сильном чемпионате, но на таком уровне выступает впервые. А опыт - это ценное качество, которое достается с годами. "Шахтер" - это уже боец, закаленный в матчах на международной арене.

Не могу не отметить хорошую игру нашего вратаря Пятова, благодаря которому команда победила. Помимо отбытого пенальти он много раз выручал. Особенно впечатлил его сейв на 91-й минуте, когда потащил мяч из ближнего угла после удара Гомеса.

А еще он играл как дополнительный центральный защитник, обладающий хорошей первой передачей, снабжая пасами игроков, находящихся в свободных зонах. Хотя Андрея могут упрекнуть в пропущенном мяче. Да, он не дотянулся, но и защитники не доработали до конца. А сколько он выручил команду за игру? Да, все молодцы, победа – это заслуга всей команды. Но его уверенные действия передались игрокам, которые знали, что ворота на замке.

Это была волевая победа в драматичном поединке, "Шахтер" был вознагражден за характер и веру. Всех украинских болельщиков с победой! Ждем с нетерпением следующих матчей".

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, УПЛ, Андрей Воробей.
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