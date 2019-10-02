"Самый счастливый момент в жизни": Соломон - о победном голе в ворота Аталанты

Новости спорта:Манор Соломон переполнен позитивными эмоциями после матча в Милане.

Эмоции полузащитника Шахтера Манора Соломона, автора победного мяча в ворота Аталанты.

– Очень взволнован и рад, что победили. Нам удалось забить на последней минуте. Я просто счастлив!

– Это наиболее радостный момент в твоей карьере на данный момент?

– Думаю, да. Мне всего 20 лет, а это уже моя вторая игра в Лиге чемпионов и мой первый гол.

– Что сказали партнеры по команде в тот момент?

– Все очень рады! Я поблагодарил Бога за такую возможность. Рад не только голу, но и победе «Шахтера» над совсем непростым соперником, показавшим хорошую игру.

– Какой момент матча стал ключевым?

– Считаю, наш первый мяч минут за пять до перерыва. Этот гол был очень важен – он придал нам уверенности и скрасил атмосферу, а после удалось удержать счет и закрепить преимущество.