Павелко отреагировал на возможный уход Шевченко из сборной Украины

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможный уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать."

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководство «желто-синие» заняли третье место в отборочной группе на Чемпионат мира 2018 года, выиграли группу Лиги Наций и заработали повышение в дивизион А. В отборе на ЕВРО-2020 сборная Украины лидирует в своей группе, опережая португальцев на 5 очков.

Напомним, Андрей Шевченко развеял слухи о скором уходе с поста тренера сборной Украины. Украинец заявил, что посетил Милан ради поединка Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер.