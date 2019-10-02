Црвена Звезда - Олимпиакос: видеообзор матча Лиги чемпионов

Олимпиакос на выезде уступил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1
Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 – Семеду, 37
Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Каньяс (Петрович, 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боачи, 61), Томане
Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Ловера (Поденсе, 61), Герреро
Предупреждения: Родич, ван Ла Парра, Бензия, Боачи, Петрович, Торосидис, Марин
Удален: Бензия, 57.