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Пятову покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

Пятову покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
16:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Отбитый 11-метровый удар против Аталанты поставил кипера Шахтера в один ряд с Чехом и Буттом.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сумел добыть победу над Аталантой (2:1).

На 16-й минуте матча бергамаски добыли право на удар с 11-метровой отметки, после фола Сергея Кривцова. Однако Йосип Иличич не сумел обыграть Андрея Пятова. Кипер "горняков" отбил пенальти.

Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)

Таким образом, украинский вратарь вышел на второе место по числу отраженных пенальти в основной сетке Лиги чемпионов. На счету 35-летнего вратаря пять отраженных ударов, столько же у Петра Чеха и Ханса-Йорга Бутта. На первом месте находится Икер Касильяс, в чьем активе семь сейвов с пенальти.

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ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, Андрей Пятов, Новости фтбола.
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