Игрок Манчестер Сити может получил 6-матчевую дисквалификацию за шутку в Twitter

Новости спорта:Бернарду Силва может получить наказание за шутку о Бенжамене Менди.

Полузашитник Манчестер Сити Бернарду Силва может получить дисквалификацию за свое сообщение в Twitter, где он пошутил в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди. Бернарду выложил фотографию француза в детстве, а рядом с ней - изображение с упаковки испанских конфет Conguitos. Хавбек сопроводил твит подписью: "Угадайте, кто?".

По информации The Guardian, Футбольная ассоциация Англии проанализировала действия футболиста, посчитала их неприемлемыми и выдвинула обвинения в оскорблении на расовой почве.

В качестве наказания Силву могут дисквалифицировать на 6 матчей.

Отметим, что в нынешнем сезоне Силва провел девять матчей за Манчестер Сити, забив 4 гола и отметившись одним ассистом.