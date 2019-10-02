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Игрок Манчестер Сити может получил 6-матчевую дисквалификацию за шутку в Twitter

Игрок Манчестер Сити может получил 6-матчевую дисквалификацию за шутку в Twitter
17:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бернарду Силва может получить наказание за шутку о Бенжамене Менди.

Полузашитник Манчестер Сити Бернарду Силва может получить дисквалификацию за свое сообщение в Twitter, где он пошутил в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди.  Бернарду выложил фотографию француза в детстве, а рядом с ней - изображение с упаковки испанских конфет Conguitos. Хавбек сопроводил твит подписью: "Угадайте, кто?".

По информации The Guardian, Футбольная ассоциация Англии проанализировала действия футболиста, посчитала их неприемлемыми и выдвинула обвинения в оскорблении на расовой почве.

В качестве наказания Силву могут дисквалифицировать на 6 матчей.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Силва провел девять матчей за Манчестер Сити, забив 4 гола и отметившись одним ассистом.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Бернарду Силва.
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