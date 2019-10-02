Клуб УПЛ может сменить прописку и поменять название

Новости спорта:Олимпик может окончательно осесть в Киевской области.

Олимпик может перебраться в Белую Церковь, о чем сообщил генеральный директор клуба Алексей Антонов.

Функционер отметил, что клуб ведет переговоры с руководством города и даже может сменить свое название.

«У нас переговоры с разными городами. На первом плане Белая Церковь. Общаемся с ними, с депутатской группой, на уровне области и города. У нас есть с ними проект, есть куда двигаться.

Когда придем к общему знаменателю, переедем туда. Менять или не менять название — не знаю. Во всяком случае мы хотим переехать. Главное, чтобы это были города-спутники Киевской области», — заявил Антонов.

«Если мы находимся здесь, очень удобно двигаться автобусом в разные города Украины. В Киев едут все футболисты. Если будем в маленьком провинциальном городе, туда не поедут футболисты. Даже по Сумам смотрел — футболисты не хотели там жить».

Свои домашние матчи после того, как клуб покинул Донецк, команда проводит в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

На сегодняшний день Олимпик занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от идущего 11-м Львова на один пункт.