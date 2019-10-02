Легионер Динамо: Чернобыль для иностранца и украинца - разные вещи

Новости спорта:Карлос Де Пена поделился эмоциями о поездке в Чернобыль.

27-летний уругвайский вингер киевского Динамо Карлос де Пена рассказал о своей жизни в Украине.

"Чернобыль для иностранца и Чернобыль для украинца — разные вещи. Вы пронесли эту трагедию через себя. Я разделяю вашу боль и чту память ваших героев, которые остановили катастрофические последствия для всего земного шара. Я расспрашивал многих людей о Чернобыле.

Мне эта тема чрезвычайно интересна, поэтому я поехал в Чернобыль. Конечно, я многое узнал о Чернобыле после вышедшего сериала. Мне было интересно самому посмотреть на Чернобыль, ощутить атмосферу, увидеть места, которые покинули люди.

Я не скажу, что это приятный момент оказаться на месте трагедии, но это было необходимо для меня. Я испытал огромный шок, но в то же время это было познавательно и интересно.