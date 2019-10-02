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Легионер Динамо: Чернобыль для иностранца и украинца - разные вещи

Легионер Динамо: Чернобыль для иностранца и украинца - разные вещи
17:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Карлос Де Пена поделился эмоциями о поездке в Чернобыль.

27-летний уругвайский вингер киевского Динамо Карлос де Пена рассказал о своей жизни в Украине.

"Чернобыль для иностранца и Чернобыль для украинца — разные вещи. Вы пронесли эту трагедию через себя. Я разделяю вашу боль и чту память ваших героев, которые остановили катастрофические последствия для всего земного шара. Я расспрашивал многих людей о Чернобыле.

Мне эта тема чрезвычайно интересна, поэтому я поехал в Чернобыль. Конечно, я многое узнал о Чернобыле после вышедшего сериала. Мне было интересно самому посмотреть на Чернобыль, ощутить атмосферу, увидеть места, которые покинули люди.

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Я не скажу, что это приятный момент оказаться на месте трагедии, но это было необходимо для меня. Я испытал огромный шок, но в то же время это было познавательно и интересно.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, УПЛ, Карлос де Пена.
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