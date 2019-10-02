Сарри хочет переманить в Ювентус лидера Челси

Новости спорта:Маурицио Сарри хочет видеть в составе Ювентуса опорника Челси Нголо Канте.

Экс-менеджер лондонского "Челси" желает увидеть французского полузащитника на новом месте работы – об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Маурицио Сарри уже сообщил о своем желании Павелу Недведу. По мнению алленаторе, Н'Голо станет последней деталью в механизме новой "Старой синьоры".

Трансфер оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов (86 миллионов долларов). Напомним, туринский "Ювентус" – далеко не единственный кандидат на Канте.

Эден Азар и Тибо Куртуа ранее заявляли, что французский хавбек – именно тот футболист, которого не хватает мадридскому "Реалу". Клубов много, Канте – один…