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Динамо разгромило Шкендию в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Динамо разгромило Шкендию в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА
19:26 Сегодня Телеграф ua-football Фото: Twitter

Новости спорта:Юные представители Динамо не оставили шансов албанским гостям.

В стартовом поединке первого раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА киевское "Динамо" порадовало себя разгромной победой над македонской "Шкендией".

19-летние киевляне начали унижать соперника уже с первой минуты игры: Шулянский заработал пенальти, а Ванат его реализовал. До перерыва дубль оформил Надольский и ещё один точный удар на свой счёт записал Волошин, у которого, к тому же, за всю встречу набралось три результативных передачи.

Могло быть и больше, но какие-то моменты хозяева не реализовали, а ещё раз гостей спас каркас ворот.

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Динамо" (Киев, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Македония) 8:0

Голы: Ванат 2 (пен.), Надольский 13, Волошин 25, Надольский 41, Ванат 51, Шулянский 57, Волошин 75, Исаенко 90+6 (пен.)

Во втором тайме "динамовцы" уже больше играли по счёту, однако забивать не перестали, доведя общий счёт до восьми результативных ударов.

Ответный матч состоится 23 октября в Македонии. Победитель этой пары во втором раунде турнира встретится с победителем противостояния "Богемианс" - ПАОК.

 

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ФК Динамо (Киев), Новости футбола, Юношеская лига УЕФА, ФК Шкендия.
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