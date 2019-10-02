Динамо разгромило Шкендию в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Новости спорта:Юные представители Динамо не оставили шансов албанским гостям.

В стартовом поединке первого раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА киевское "Динамо" порадовало себя разгромной победой над македонской "Шкендией".

19-летние киевляне начали унижать соперника уже с первой минуты игры: Шулянский заработал пенальти, а Ванат его реализовал. До перерыва дубль оформил Надольский и ещё один точный удар на свой счёт записал Волошин, у которого, к тому же, за всю встречу набралось три результативных передачи.

Могло быть и больше, но какие-то моменты хозяева не реализовали, а ещё раз гостей спас каркас ворот.

Динамо" (Киев, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Македония) 8:0

Голы: Ванат 2 (пен.), Надольский 13, Волошин 25, Надольский 41, Ванат 51, Шулянский 57, Волошин 75, Исаенко 90+6 (пен.)

Во втором тайме "динамовцы" уже больше играли по счёту, однако забивать не перестали, доведя общий счёт до восьми результативных ударов.

Ответный матч состоится 23 октября в Македонии. Победитель этой пары во втором раунде турнира встретится с победителем противостояния "Богемианс" - ПАОК.