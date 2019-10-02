Барселона - Интер: Месси в стартовом составе

Новости спорта:Названы составы команд на матч центральный матч Лиги чемпионов среды.

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и миланского «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Сенси, Барелла, Брозович, Асамоа, Л. Мартинес, Санчес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Раде Обренович.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «Интер» не супел обыграть пражскую «Славию» (1:1).