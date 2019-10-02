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Михайличенко: Еврокубки любую команду дисциплинируют и мотивируют

Михайличенко: Еврокубки любую команду дисциплинируют и мотивируют
21:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:В то же время тренер отметил силу швейцарского чемпионата и соперника.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед игрой группового этапа с Лугано рассказал о сопернике. По его словам, еврокубки дополнительно мотивируют швейцарцев.

«Цитаишвили и Попов в заявке? Это значит, что они находятся в основной обойме команды. Кто выйдет на поле и попадет в заявку — это все будет определено позже. То, что это игроки основного состава, думаю, никто не сомневается», — сказал Михайличенко.

«Хватит ли сил до октябрьской паузы? То, что я вижу и во что верю, то мне кажется, да. Если даже взять Мариуполь — вы понимаете, насколько была тяжела дорога. Физическая форма достаточно хорошая, должны выдержать. Не могу сказать, что времени было достаточно, но я верю, что ребята могут проявлять характер».

«У Швейцарии довольно таки хороший чемпионат, где есть лидеры, середнячки — добротные команды. Все зависит от напряженности матчей. Швейцарские команды довольно часто как для такой маленькой страны попадают в Лигу чемпионов и Лигу Европы и всегда там выглядят неплохо. Лугано нельзя сравнивать, как команда играет в чемпионате и еврокубках. Еврокубки любую команду более дисциплинирует и мотивирует. Для некоторых игроков Лига Европы может быть как отдельный супермаркет. Все то, что ты видишь в чемпионате Швейцарии, нужно увеличивать в несколько раз.

Смотрели на сильные и слабые стороны соперника. Если мы сможем все это исполнить, то вы увидите это завтра».

В первом туре группы В Динамо минимально обыграло Мальме (1:0), а Лугано уступил Копенгагену (0:1).

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Матч команды Михайличенко против Лугано пройдет на нейтральном поле в Санкт-Галлене. Встреча состоится завтра и начнется в 22:00.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Лугано.
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