Боруссия Д добыла первую победу в Лиге чемпионов, обыграв Славию (Видео)

Новости спорта:"Шмели" сумели добыть три очка на выезде в Чехии.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который отправил мяч в ворота пражской «Славии» на 35-й минуте с подачи нападающего «шмелей» Юлиана Брандта. В концовке встречи, на 89-й минуте, Хакими оформил дубль.

Славия – Боруссия Д 0:2

Голы: Хакими, 35, 89.

Славия: Колар – Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржил – Шевчик, Соучек – Масопуст (Зелени, 76), Станчу (Шкода, 83), Олайинка – Тецл (ван Бюрен, 59).

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилейни, Витсель – Санчо (Т. Азар, 74), Брандт (Гетце, 90+2), Хакими (Загаду, 90) – Ройс.

Предупреждения: Шевчик, Говорка – Пищек.

Дортмундская «Боруссия» набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы F. Пражская «Славия» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками немецкой и чешской команд по группе являются миланский «Интер» и «Барселона».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Интером», а «Славия» примет «Барселону».