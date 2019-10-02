Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги

Новости спорта:Ливерпуль не исключили из Кубка лиги за нарушение регламента.

Ливерпуль оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что в матче 3-го раунда Кубка лиги с МК Донс (2:0) на поле вышел игрок, не имевший права участвовать в турнире.

Кроме того, сообщается, что выплата 100 тысяч из них будет отложена до конца сезона-2020/21. В случае, если Ливерпуль вновь выпустит на поле игрока, который не может участвовать в турнире, эта сумма будет взыскана с клуба.

Таким образом, Ливерпуль избежал исключения из Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что это одна из возможных санкций по отношению к мерсисайдскому клубу за допущенное нарушение.