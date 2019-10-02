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Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги

Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
22:21 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Ливерпуль не исключили из Кубка лиги за нарушение регламента.

Ливерпуль оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что в матче 3-го раунда Кубка лиги с МК Донс (2:0) на поле вышел игрок, не имевший права участвовать в турнире.

Кроме того, сообщается, что выплата 100 тысяч из них будет отложена до конца сезона-2020/21. В случае, если Ливерпуль вновь выпустит на поле игрока, который не может участвовать в турнире, эта сумма будет взыскана с клуба.

Таким образом, Ливерпуль избежал исключения из Кубка лиги.

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Ранее сообщалось, что это одна из возможных санкций по отношению к мерсисайдскому клубу за допущенное нарушение.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, Кубок английской лиги, Садио Мане.
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