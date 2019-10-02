Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Генк 0:0 Наполи: события матча
Генк 0:0 Наполи: события матча
Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)

Смотрите фото (9)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
23:55 Ср, 2 Октябрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Дубль Суареса принес Барселоне волевую победу над Интером.

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте. Гостей вперёд вывел Лаутаро Мартинес после передачи Алексиса Санчеса. Хозяева смогли сравнять счёт после перерыва. После передачи Артуро Видаля красивым ударом в касание ворота Самира Хандановича поразил Луис Суарес. Он же принёс «Барселоне» и победу. Получив передачу от Лионеля Месси, Суарес переиграл вратаря гостей ударом с нескольких метров.

Барселона — Интер 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 — Мартинес, 2

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Артур, Бускетс (Видаль, 53), де Йонг — Месси, Л. Суарес, Гризманн (Дембеле, 65).

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Д'Амброзио, 71), Барелла, Брозович, Сенси (Политано, 79), Асамоа — Мартинес, Санчес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Гризманн, Пике, Роберто, Видаль — Барелла, Санчес

Боруссия Д добыла первую победу в Лиге чемпионов, обыграв Славию (Видео)

В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» занимает 3-е место. Миланский клуб набрал лишь одно очко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

УЕФА, ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Беринчик - Морено: где и когда смотреть бой за пояс WBO International
05 Динамо разгромило Шкендию в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь