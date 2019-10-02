Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)

Новости спорта:Дубль Суареса принес Барселоне волевую победу над Интером.

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте. Гостей вперёд вывел Лаутаро Мартинес после передачи Алексиса Санчеса. Хозяева смогли сравнять счёт после перерыва. После передачи Артуро Видаля красивым ударом в касание ворота Самира Хандановича поразил Луис Суарес. Он же принёс «Барселоне» и победу. Получив передачу от Лионеля Месси, Суарес переиграл вратаря гостей ударом с нескольких метров.

Барселона — Интер 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 — Мартинес, 2

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Артур, Бускетс (Видаль, 53), де Йонг — Месси, Л. Суарес, Гризманн (Дембеле, 65).

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Д'Амброзио, 71), Барелла, Брозович, Сенси (Политано, 79), Асамоа — Мартинес, Санчес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Гризманн, Пике, Роберто, Видаль — Барелла, Санчес

В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» занимает 3-е место. Миланский клуб набрал лишь одно очко.