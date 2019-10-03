Слова наставника Лугано перед матчем с Динамо в Лиге Европы

Новости спорта:Швейцарцы попытаются отобрать очки у киевлян.

Главный тренер Лугано Фабио Челестини поделился ожиданиями от матча второго раунда группового этапа Лиги Европы против Динамо. Наставник надеется, что команде удастся добиться позитивного результата в поединке с киевлянами, несмотря на статус аутсайдера.

«Настрой на Динамо такой же, как был на Копенгаген. Только надеемся, что в этот раз результат будет позитивным. Я всего год в команде, в непростых условиях, с целью сделать все, чтобы задержаться в клубе».

«Сейчас мы в Лиге Европы, хочу сказать, что мы сделали что-то хорошее с игроками. Это то, к чему я стремился, теперь нам нужен результат. А в остальном у меня отличная команда, которая показывает хороший футбол, хотя у нас есть новые игроки. Перед матчем с Динамо все футболисты готовы, хотя некоторые не на 100%.

«Две недели назад ситуация была хуже, но я всегда говорю, что пока у меня есть 14 футболистов, я не ищу оправданий. На матч с Динамо у меня есть альтернативные варианты по игрокам».

«Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы не хотим, мы – аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы».

Матч Лугано — Динамо пройдет на нейтральном поле в Санкт-Галлене. Встреча состоится завтра, 3 октября. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.