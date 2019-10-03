"Плохая идея": Экс-игрок сборной Украины дал совет Шевченко

Новости спорта:Евгений Левченко не советует наставнику сборной Украины начинать работу в Милане.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, который ныне работает экспертом, рассказал, что думает о желании главного тренера "желто-синих" Андрея Шевченко работать и в национальной команде, и в Милане.

"И еще возвращаясь к вопросу совмещения сборной и клуба. Не думаю, что это хорошая идея.

Нельзя усидеть на двух стульях одновременно. Так же как нельзя быть хорошим тренером и игроком одновременно", - написал Евгений в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Шевченко готов возглавить Милан, но Андрей выставил несколько условий во время встречи за ужином со спортивным директором "россонери" Паоло Мальдини.