Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)

Новости спорта:Сыграны все матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера, 2 октября, завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Футбольный день подарил нам множество интересных баталий. Боруссия благодаря дублю Хакимми одолела Славию, Дубль Суареса помог Барселоне сотворить камбэк в матче против Итера, и Ливерпуль и Зальцбург устроили фантастическую перестрелку на Энфилде, что стало почти повторением стамбульского финала Лиги чемпионов 2005 года.

Лига чемпионов. Групповой этап.

Результаты матчей 2 октября:

Генк 0:0 Наполи

Ливерпуль 4:3 Зальцбург

группа F

Славия Прага 0:2 Боруссия Д

Барселона 2:1 Интер Милан

группа G

Зенит 3:1 Бенфика

РБ Лейпциг 0:2 Лион

группа H

Лилль 1:2 Челси

Валенсия 0:3 Аякс

Напомним, сегодня, 3 октября, свои матчи второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют Динамо и Александрия. Киевляне уже вылетели в Швейцарию, назвав заявку на матч против Лугано, а Александрия провела первую тренировку на Львов-арене, где завтра встретиться с бельгийским Гентом. За бельгийскую команду выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.