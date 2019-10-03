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Четверг, 03.10.2019
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Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сыграны все матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера, 2 октября, завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Футбольный день подарил нам множество интересных баталий. Боруссия благодаря дублю Хакимми одолела Славию, Дубль Суареса помог Барселоне сотворить камбэк в матче против Итера, и Ливерпуль и Зальцбург устроили фантастическую перестрелку на Энфилде, что стало почти повторением стамбульского финала Лиги чемпионов 2005 года.

Лига чемпионов. Групповой этап.

Результаты матчей 2 октября:

Генк 0:0 Наполи

Ливерпуль 4:3 Зальцбург

группа F

Славия Прага 0:2 Боруссия Д

Барселона 2:1 Интер Милан

группа G

Зенит 3:1 Бенфика

РБ Лейпциг 0:2 Лион

группа H

Лилль 1:2 Челси

Валенсия 0:3 Аякс

Напомним, сегодня, 3 октября, свои матчи второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют Динамо и Александрия. Киевляне уже вылетели в Швейцарию, назвав заявку на матч против Лугано, а Александрия провела первую тренировку на Львов-арене, где завтра встретиться с бельгийским Гентом. За бельгийскую команду выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. 

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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