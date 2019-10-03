Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)

Вчера, 2 октября, завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Футбольный день подарил нам множество интересных баталий. Боруссия благодаря дублю Хакимми одолела Славию, Дубль Суареса помог Барселоне сотворить камбэк в матче против Итера, и Ливерпуль и Зальцбург устроили фантастическую перестрелку на Энфилде, что стало почти повторением стамбульского финала Лиги чемпионов 2005 года.
Лига чемпионов. Групповой этап.
Результаты матчей 2 октября:
Генк 0:0 Наполи
Ливерпуль 4:3 Зальцбург
группа F
Славия Прага 0:2 Боруссия Д
Барселона 2:1 Интер Милан
группа G
Зенит 3:1 Бенфика
РБ Лейпциг 0:2 Лион
группа H
Лилль 1:2 Челси
Валенсия 0:3 Аякс
Напомним, сегодня, 3 октября, свои матчи второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют Динамо и Александрия. Киевляне уже вылетели в Швейцарию, назвав заявку на матч против Лугано, а Александрия провела первую тренировку на Львов-арене, где завтра встретиться с бельгийским Гентом. За бельгийскую команду выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.