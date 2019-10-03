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"Отлично играли": Конте - о матче против Барселоны в Лиге чемпионов

"Отлично играли": Конте - о матче против Барселоны в Лиге чемпионов
10:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Антонио также отметил, что "нерадзурри" хорошо сыграли, однако не хватило злости.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте высказался касательно поражения в матче против каталонской Барселоны в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

"Футболисты все отдали, они проявили характер и смелость, но мы потерпели поражение. Мы должны разобраться, в каком месте команда может улучшить свои показатели, чтобы не страдать от таких результатов. Мы не вернемся домой счастливыми, это не менталитет великого клуба.

Интер отлично выступил, однако в двух поединках всего один пункт. Ситуация в Лиге чемпионов очень тяжелая. и если мы хотим исправить положение, то нам нужно подходить к матчам со злостью.

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Мы незаслуженно проиграли Барселоне, однако в то же время мы продолжим работать и становиться сильнее", - отметил Конте на пресс-конференции.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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