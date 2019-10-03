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"Когда Месси на поле - легче играть": Тер Стеген - о влиянии Лионеля на игру

"Когда Месси на поле - легче играть": Тер Стеген - о влиянии Лионеля на игру
10:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Месси и тер Стеген.

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген отметил лидеров команды, внесших вклад в победу каталонцев в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера" (2:1).

"Луис Суарес - тот человек, который будет бороться до конца, и мы знаем это. Всегда здорово, когда Месси на поле. Он делает все возможное для команды, забивая сам и отдавая передачи.

Очень хорошо, что сегодня он отыграл все 90 минут. Надеемся, что у него больше не будет проблем с травмами. Всегда легче играть, когда Месси на поле", - заявил немецкий голкипер.

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Напомним, что накануне "Барселона" одержала волевую победу над "Интером". Пропустив мяч в дебюте встречи каталонцы сумели переломить ход поединка благодаря дублю Луиса Суареса.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Новости футбола, Марк-Андре тер Стеген.
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