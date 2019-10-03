"Я люблю этот турнир": Эмери - о Лиге Европы

Новости спорта:Наставник Арсенала заявил, что ждет от своих футболистов в Лиге Европы.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что ему нравится играть в Лиге Европы и призвал своих игроков сосредоточиться на этом турнире.

"Я хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, а что все мои игроки любят этот турнир".

"Мы хотим сделать что-то важное. Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов".

"Мы планируем провести шесть хороших матчей на групповом этапе, и мы уже отлично сыграли в первой игре на выезде", — цитирует Эмери Goal.

Напомним, испанский специалист трижды в своей карьере выигрывал Лигу Европы во главе Севильи.