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Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
10:34 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Сегодня, 3 октября, Динамо сыграет во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо постепенно приходит в себя после августовского-сентябрьских страданий. Команда Михайличенко выдала серию из четырех побед подряд, что позволило улучшить свои позиции в чемпионате. Начало удачному отрезку положил как раз матч Лиги Европы - бело-синие в первом туре переиграли Мальме. Теперь на очереди выезд в гости к Лугано, тренер которого жаловался, что он хотел более именитых соперников по группе.

Удастся ли киевлянам развить успех и одолеть соперника, который в чемпионате Швейцарии после девяти туров занимает предпоследнее место, смотрите в четверг, 3 октября на телеканале Футбол 1. Начало игры Лугано - Динамо в 22:00. Сразу после матча в эфире канала выйдет программа «Путь в Гданьск», ведущие и эксперты которой проанализируют основные моменты противостояния.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)

Легально посмотреть матч онлайн можно будет на платформе Oll.tv

Матч Лугано - Динамо в прямом эфире также покажут:

Канада - DAZN

Франция - RMC Sport en direct

Германия - TeleClub Sport Live

Венгрия - Digi Sport 3 Hungary

Польша - IPLA

Португалия - Match Player

Испания - Movistar +

Швейцария - TeleClub Sport, TeleClub Sport Live

Великобритания - BT Sport Extra

США - TUDNxtra, B / R Live

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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