Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал поражение его клуба от «Шахтера» (1:2) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит Tuttomercatoweb.
«Аталанта» получает особенный опыт в Лиге чемпионов. Мы проделали хорошую работу, и имели шанс победить «Шахтер». Однако совершили решающую ошибку в обороне. Каждый матч для нас – это урок, продолжаем учиться.
Отмечу, что у «Шахтера» большой бюджет и классные футболисты, у которых неподъемные для итальянского футбола зарплаты.
Считаю, что «Аталанта» заслуживала как минимум ничью в матче с «Шахтером». Что касается Малиновского, то он очень хороший исполнитель, и будет играть еще лучше».
Уже известны номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.