Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера

Новости спорта:"Горняки" переиграли бергамасков на "Сан Сиро" в Лиге чемпионов.

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал поражение его клуба от «Шахтера» (1:2) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит Tuttomercatoweb.

«Аталанта» получает особенный опыт в Лиге чемпионов. Мы проделали хорошую работу, и имели шанс победить «Шахтер». Однако совершили решающую ошибку в обороне. Каждый матч для нас – это урок, продолжаем учиться.

Отмечу, что у «Шахтера» большой бюджет и классные футболисты, у которых неподъемные для итальянского футбола зарплаты.

Считаю, что «Аталанта» заслуживала как минимум ничью в матче с «Шахтером». Что касается Малиновского, то он очень хороший исполнитель, и будет играть еще лучше».

Уже известны номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.