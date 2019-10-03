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Известный украинский тренер поделился мнением о матче Лугано - Динамо

Известный украинский тренер поделился мнением о матче Лугано - Динамо
11:08 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Опытный украинский тренер Сергей Ковалец рассказал, что ждет от матча с Лугано.

Главный тренер Оболони-Бровара Сергей Ковалец поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура ЛЕ Динамо против Лугано.

"От Динамо всегда ждут результата, красочного футбола. Думаю, команда еще отходит от, прежде всего, психологического удара. По ходу сезона сложно принимать команду, но видно, что коллектив понимает Алексея Михайличенко.

Как бы банально это не звучало, но на стадии группового раунда априори не может быть слабого соперника. Для швейцарцев это возможность засветиться и продать себя в более сильный чемпионат. Как минимум это заставляет футболистов всегда играть с максимальной отдачей.

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Ничья не станет трагедией. Опять же, неожиданные, а порой сенсационные результаты в еврокубках случаются. Для «Динамо» сейчас важнее показать хорошую игру, слаженные коллективные действия. Важно, чтобы после матча болельщики аплодировали при любом результате», – сказал Ковалец.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Сергей Ковалец, Новости футбола, ФК Оболонь-Бровар, ФК Лугано, Лугано - Динамо.
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