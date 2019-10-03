Форвард Зальцбурга повторил рекорд Ван Бастена, Симеоне и Дрогба

Новости спорта:Норвежский форвард Эрлинг Холанд продолжает удивлять всю футбольную Европу.

Нападающий австрийского Зальцбурга Эрлинг Холанд повторил рекорд голландца Марко ван Бастена, аргентинца Диего Симеоне и ивуарийца Дидье Дрогба.

Как отмечает пресс служба УЕФА в «твиттере», 19-летний норвежец стал четвёртым игроком в истории, кто забил четыре гола в двух своих первых играх в Лиге чемпионов.

Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Ливерпулем. Встреча прошла на стадионе Энфилд и закончилась победой британской команды со счётом 4:3. Ранее норвежец оформил хет-трик в матче с бельгийским Генком (6:2).

У Ливерпуля и Зальцбурга теперь по 3 очка в турнирной таблице группы Е. В следующем туре Зальцбург примет Наполи, а Ливерпуль отправится в гости к Генку. Оба матча пройдут 23 октября.