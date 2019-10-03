Вальверде: Интер не зря лидирует в Серии А

Новости спорта:Наставник Барселоны уверен, что его клуб заслуженно победил.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Интером (2:1) в матче Лиги чемпионов.

"Это был очень важный матч для обеих команд. Мы оказались в роли догоняющих. Интер повел в счете благодаря нескольким удачным отскокам. В том эпизоде все сложилось в их пользу.

Интер здорово использует скорость в своих атаках. Он очень силен в этом. Эта команде не случайно лидирует в серии А. Но во втором тайме мы сыграли лучше соперника.

В перерыве я пытаюсь наладить те вещи, которые не слишком хорошо работают, но они становятся лучше благодаря игрокам, ведь на поле они. Во втором тайме мы старались играть выше, больше контролировать игру. В целом, мы провели очень хороший матч", – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.