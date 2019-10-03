Форвард Гента Яремчук: Нет никакой недооценки Александрии

Новости спорта:Украинский форвард "Гента" - о матче против "Александрии" в Лиге Европы.

Нападающий «Гента» Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги Европы против «Александрии», который состоится сегодня, 3 октября (начало – 19:55):

«Не секрет, что бойцовские качества, дисциплина, тактическая грамотность присущи «Александрии». Против некоторых команд они очень хорошо играют в обороне, проводят контратаки.

Возможно, они будут играть, как против «Вольфсбурга», начнут с высокого прессинга. Тяжело сказать. Мы готовимся очень серьезно. Нет никакой недооценки, про такое даже не говорят.

Сразу сказал партнерам по команде, чтобы они даже не думали, что «Александрию» можно обыграть просто так».