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Форвард Гента Яремчук: Нет никакой недооценки Александрии

Форвард Гента Яремчук: Нет никакой недооценки Александрии
12:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинский форвард "Гента" - о матче против "Александрии" в Лиге Европы.

Нападающий «Гента» Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги Европы против «Александрии», который состоится сегодня, 3 октября (начало – 19:55):

«Не секрет, что бойцовские качества, дисциплина, тактическая грамотность присущи «Александрии». Против некоторых команд они очень хорошо играют в обороне, проводят контратаки.

Возможно, они будут играть, как против «Вольфсбурга», начнут с высокого прессинга. Тяжело сказать. Мы готовимся очень серьезно. Нет никакой недооценки, про такое даже не говорят.

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Сразу сказал партнерам по команде, чтобы они даже не думали, что «Александрию» можно обыграть просто так».

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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