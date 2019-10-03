Стала известна цена билетов на матч Шахтера против загребского Динамо

Новости спорта:Цены на матч против Динамо Загреб и Аталанты значительно ниже, нежели на игру против Ман Сити.

Донецкий Шахтер начал продажу билетов на домашний матч Лиги чемпионов в Харькове с загребским Динамо. Игра 3-го тура состоится во вторник, 22 октября.

Стоимость билетов составляет 100-700 грн в категории Standart, а цены на более дорогие категории варьируются от 900 до 7000 грн (Sky Box).

Такой же будет цена билетов и на последний домашний матч с "Аталантой" (11 декабря).

По сравнению с матчем с Манчестер Сити стоимость билетов на игры с Аталантой и загребским Динамо ниже - от 50 до 200 грн (по различным категориям).