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Стала известна цена билетов на матч Шахтера против загребского Динамо

Стала известна цена билетов на матч Шахтера против загребского Динамо
12:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Цены на матч против Динамо Загреб и Аталанты значительно ниже, нежели на игру против Ман Сити.

Донецкий Шахтер начал продажу билетов на домашний матч Лиги чемпионов в Харькове с загребским Динамо. Игра 3-го тура состоится во вторник, 22 октября.

Стоимость билетов составляет 100-700 грн в категории Standart, а цены на более дорогие категории варьируются от 900 до 7000 грн (Sky Box).

Такой же будет цена билетов и на последний домашний матч с "Аталантой" (11 декабря).

Шахов мог оказаться в Парме

По сравнению с матчем с Манчестер Сити стоимость билетов на игры с Аталантой и загребским Динамо ниже - от 50 до 200 грн (по различным категориям).

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Загреб), ОСК Металлист, Новости футбола.
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