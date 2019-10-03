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Шахов летом мог перейти в другой клуб Серии А

Шахов летом мог перейти в другой клуб Серии А
12:14 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский полузащитник Евгений Шахов летом имел предложение от Пармы.

Агент ФИФА Диего Тавано рассказал о переходе и адаптации Евгения Шахова в Лечче.

"Шахов стал чемпионом и обладателем Кубка Греции в составе ПАОК за несколько месяцев до перехода в Лечче. У него было много предложений, в том числе от Пармы. Болельщики греческого клуба хотели, чтобы он остался, но мы были против продления контракта с ПАОК.

Другие предложения поступали из стран, переход в которые нас не интересовал. В итоге выбор остановился на Лечче, играть в серии А было целью для Шахова. Лечче – отличный проект.

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Он может выполнять любую роль в центре поля. В ПАОК Шахов всегда играл в центре поля, иногда ниже перед линией защиты, также выполнял роль атакующего полузащитника.

С ростом физической и ментальной готовности он будет показывать все лучшую игру. Я видел, что в сложной греческой лиге Шахов всегда делал разницу.

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Он податливый игрок, который вырастет под руководством Ливерани, станет важным игроком в серии А», – сказал Тавано.

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Серия А, Евгений Шахов, ФК Лечче, Новости футбола.
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