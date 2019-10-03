Игрок Десны объяснил, за счет чего им удается идти на втором месте в УПЛ

Новости спорта:Владислав Огиря считает, что Десна на втором месте, потому что у них отличная команда.

Футболист Десны Владислав Огиря поделился своими мыслями относительно того, как команде удается удерживаться на второй строчке УПЛ.

"Вот сейчас мало кто помнит, что в первом туре мы проиграли Львову. И вообще у нас уже два проигрыша в сезоне. О причинах успеха: у нас хорошая команда, хороший коллектив. Летом пришли ребята, которые усилили нас: Кузык, Калитвинцев. Еще одна причина — сегодня Чемпионат Украины ровный, выделяются только две команды, со всеми можно играть и выигрывать".

На данный момент у Десны статистика выступлений на выезде лучше, чем дома.

"У нас этот феномен еще с прошлого сезона тянется. Мне сложно понять, почему так: возможно, слишком волнуемся перед своими болельщиками. Конечно, надо больше радовать свою публику. Мы же играем для черниговцев. Нас радует, когда, как в матче с Шахтером, на стадион приходит столько людей".

Следующий матч "северяне" проведут против донецкого Олимпика — команды, за которую раньше выступал Огиря.