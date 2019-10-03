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Легионер Динамо: Хочу остаться в Украине надолго

Легионер Динамо: Хочу остаться в Украине надолго
13:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карлос Де Пена поделился своими планами на будущее.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился своими планами на будущее. Уругваец отметил, что хотел бы продолжить карьеру в киевском клубе, несмотря на то, что его контракт с бело-синими рассчитан до декабря нынешнего года.

«Пока не переподписал контракт с Динамо. Но у меня есть опция продления соглашения. Конечно, я хочу остаться в Динамо. Мне кажется, клуб доволен моей игрой. Сейчас еще только сентябрь, до декабря три месяца. Придет время, и мы обсудим это с руководством. Мне невероятно нравится Динамо и украинская столица», — цитирует слова Де Пены Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на его интервью журналу Футбол.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Пена провел 12 матчей за Динамо, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Игроком киевлян уругваец стал в апреле.

Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Сегодня Динамо сыграет против Лугано в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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