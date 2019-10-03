Конте оценил шансы Интера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал поединок миланского Интера против Барселоны в Лиге чемпионов.

Главный тренер Интера Антонио Конте высказал свое мнение относительно поражения его команды в поединке Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

"Игроки отдали все, проявили характер, смелость, но мы проиграли. Мы должны понять, где команда может улучшиться, чтобы не страдать от подобных результатов в дальнейшем. Мы не возвращаемся домой счастливыми от нашей игры. Это не менталитет великой команды".

"Интер хорошо сыграл, но в двух матчах всего одно очко, ситуация в Лиге чемпионов поставлена под угрозу, и если мы хотим исправить положение, мы должны подходить к матчам со злостью".

"Это было незаслуженное поражение, но в то же время мы должны продолжать работать, быть сильнее и продолжать наш только начатый путь", — сказал Конте на пресс-конференции.