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Тоттенхэм крайне обеспокоен ситуацией с будущим Кейна

Тоттенхэм крайне обеспокоен ситуацией с будущим Кейна
15:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Англии Харри Кейн может покинуть лондонский Тоттенхэм.

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоено ситуацией с нападающим команды Харри Кейном, сообщает The Times.

По информации издания, «шпоры» опасаются, что 26-летний футболист захочет покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Кейн на данном этапе своей карьеры хочет начать завоёвывать трофеи и не готов участвовать в очередной перестройке в коллективе, которая может начаться в случае неудачи в нынешнем сезоне и ухода главного тренера Маурисио Почеттино.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В основную команду «шпор» форвард перебрался в 2011 году, а регулярно выступать за неё начал после цикла аренд, который завершился в 2013 году. В нынешнем сезоне Харри принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 5 голами (1 – с пенальти) и 1 результативной передачей.

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«Тоттенхэм» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 10 очков отставая от лидера соревнования в лице «Ливерпуля».

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Харри Кейн.
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