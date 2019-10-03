Украинский футболист: Не надо нам гей-парадов

Новости спорта:Нойок считает, что в СССР все жили счастливо.

Украинский полузащитник брестского Динамо Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов, а также рассказал о советской закалке.

"Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.

Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо.

Все вспоминают это время с такой долей ностальгии — всё было так хорошо, классно. Вот наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», — сказал Нойок.