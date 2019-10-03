Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Украинский футболист: Не надо нам гей-парадов

Украинский футболист: Не надо нам гей-парадов
15:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нойок считает, что в СССР все жили счастливо.

Украинский полузащитник брестского Динамо Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов, а также рассказал о советской закалке.

"Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.

Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо.

Конте оценил шансы Интера на выход в плей-офф

Все вспоминают это время с такой долей ностальгии — всё было так хорошо, классно. Вот наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», — сказал Нойок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Павел Нойок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера
05 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь