Скачать
Четверг, 03.10.2019
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Ребров: Победа Лудогорца над ЦСКА совсем не удивила

Ребров: Победа Лудогорца над ЦСКА совсем не удивила
15:25 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Ребров выразил уважение клубу Лудогорец.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 2-го тура ЛЕ против Лудогорца.

"Уровень группового этапа Лиги Европы отличается от чемпионата Венгрии. Там команды больше работают на оборону, ищут возможности для контратак. Здесь же другой уровень, так что мы должны быть готовы. Хочу помочь своей команде успешно сыграть с Лудогорцем.

Победа Лудогорца над ЦСКА (5:1) не стала неожиданностью, но российская команда не заслуживала такого поражения. Нам не надо смотреть на предыдущие матчи, ведь это будет совсем другая встреча, обе команды начнут с нуля.

Нойок высказался о ЛГБТ-параде

Мы мотивированы, свежи и готовы, – сказал Ребров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Лудогорец, Сергей Ребров, Ференцварош, Новости футбола, Ференцварош - Лудогорец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера
05 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь