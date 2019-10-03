Ребров: Победа Лудогорца над ЦСКА совсем не удивила

Новости спорта:Сергей Ребров выразил уважение клубу Лудогорец.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 2-го тура ЛЕ против Лудогорца.

"Уровень группового этапа Лиги Европы отличается от чемпионата Венгрии. Там команды больше работают на оборону, ищут возможности для контратак. Здесь же другой уровень, так что мы должны быть готовы. Хочу помочь своей команде успешно сыграть с Лудогорцем.

Победа Лудогорца над ЦСКА (5:1) не стала неожиданностью, но российская команда не заслуживала такого поражения. Нам не надо смотреть на предыдущие матчи, ведь это будет совсем другая встреча, обе команды начнут с нуля.

Мы мотивированы, свежи и готовы, – сказал Ребров.