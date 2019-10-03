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МЮ назвал свои главные цели на зимнее трансферное окно

МЮ назвал свои главные цели на зимнее трансферное окно
15:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Зимой МЮ собирается усилить линию атаки.

Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуры Марио Манджукича и Каллума Уилсона для усиления нападения, сообщает Sky Sports.

Красные дьяволы не подписали форварда на замену Ромелу Лукаку, летом ушедшему в Интер, и остались с тремя номинальными нападающими, один из которых — 17-летний Мэйсон Гринвуд.

Ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер признал, что клуб рассматривает возможность подписания нового нападающего.

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33-летний Манджукич в нынешнем сезоне пока не провел ни одного матча за Ювентус. Ранее сообщалось, что чемпион Италии намерен продать форварда ближайшей зимой.

Уилсон, в свою очередь, забил 5 голов и отдал результативную передачу в 9 матчах Борнмута в нынешнем сезоне.

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ФК Ювентус, ФК Ливерпуль, АПЛ, ФК Борнмут, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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