МЮ назвал свои главные цели на зимнее трансферное окно

Новости спорта:Зимой МЮ собирается усилить линию атаки.

Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуры Марио Манджукича и Каллума Уилсона для усиления нападения, сообщает Sky Sports.

Красные дьяволы не подписали форварда на замену Ромелу Лукаку, летом ушедшему в Интер, и остались с тремя номинальными нападающими, один из которых — 17-летний Мэйсон Гринвуд.

Ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер признал, что клуб рассматривает возможность подписания нового нападающего.

33-летний Манджукич в нынешнем сезоне пока не провел ни одного матча за Ювентус. Ранее сообщалось, что чемпион Италии намерен продать форварда ближайшей зимой.

Уилсон, в свою очередь, забил 5 голов и отдал результативную передачу в 9 матчах Борнмута в нынешнем сезоне.