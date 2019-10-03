Тер Штеген рассказал о роли Месси в Барселоне

Новости спорта:Вратарь сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген поделился своим мнением о поединке Барселоны против Интера в Лиге чемпионов.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу его команды в матче против Интера, отметив важность форварда Лионеля Месси.

"Мы были разочарованы, проиграв первый тайм, но в этих вещах мы и демонстрируем свое качество. Мы вышли на первое место, так как смогли показать свой уровень".

"Всегда здорово иметь Месси в команде. Он всегда делает все возможное для команды с помощью голов и передач".

"Здорово, что он смог сыграть сегодня полные 90 минут. Мы надеемся, что у него больше не будет проблем с травмами. Всегда легче побеждать, когда он на поле", — сказал Тер Штеген.

Ранее своим мнением о поединке поделился главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.