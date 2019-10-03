Поединок Динамо - Шахтер вероятнее всего пройдет без зрителей

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17:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Загребское Динамо может понести серьезное наказание за поведение фанатов во время поединка Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» по мотивам последней встречи этих команд в Лиге чемпионов.

Болельщики обеих команд нарушали правила поведения на стадионе, вследствие чего их клубы могут быть серьезно наказаны.

В частности, фаны «Манчестер Сити» бросали на поле посторонние предметы, а вот их коллеги из Хорватии отметились не только аналогичным проступком, но и порчей имущества стадиона в Манчестере. В частности, хорватские фанаты выломали немало сидений в своем секторе.

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Заседание дисциплинарного комитета УЕФА по этому делу состоится 17 октября.

Загребскому «Динамо» грозит закрытие трибун для посещения болельщиками на ближайший домашний матч Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября против «Шахтера».

Дело в том, что еще в апреле дисциплинарный комитет УЕФА наказал загребское «Динамо» за беспорядки фанатов во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Бенфики» двумя матчами без зрителей за проявление расизма. Одну игру при пустых трибунах «Динамо» уже провело в рамках квалификации Лиги чемпионов против «Сабуртало», а вторая была вынесена условно с испытательным сроком на два года.

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С учетом того, что нарушения в поведении фанатов «Динамо» Загреб повторились, не исключено, что прежняя мера наказания из условной станет реальной. Впрочем, у хорватского клуба еще будет возможность для апелляции, но УЕФА в таких случаях достаточно быстро рассматривает эти возражения, а потому все равно риск того, что загребский клуб уже ближайший домашний матч Лиги чемпионов проведет без зрителей является довольно высоким.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Динамо Загреб.
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