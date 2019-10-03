Эриксен эмоционально ответил на слухи о романе его девушки с капитаном "шпор"

Новости спорта:Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен ответил на слухи о том, что у его девушки был роман с другим игроком Тоттенхэма.

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию, что у его девушки Сабрины Квист был роман с его партнёром по команде Яном Вертонгеном.

«Чушь собачья», — написал Эриксен.

Слух о романе девушки Кристиана с Вертонгеном появился ранее на этой неделе, когда бельгиец был замечен с синяком под глазом. Сообщалось также о драке игроков «шпор», в которой якобы участвовал форвард Гарри Кейн.

Эриксен и Квист состоят в романтических отношениях с 2012 года. В прошлом году у пары родился сын Альфред.

Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до следующего лета. По информации СМИ, датчанин хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». На него претендуют также туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».