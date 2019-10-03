Скачать
Четверг, 03.10.2019
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лугано - Динамо: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Эриксен эмоционально ответил на слухи о романе его девушки с капитаном "шпор"

Эриксен эмоционально ответил на слухи о романе его девушки с капитаном "шпор"
20:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен ответил на слухи о том, что у его девушки был роман с другим игроком Тоттенхэма.

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию, что у его девушки Сабрины Квист был роман с его партнёром по команде Яном Вертонгеном.

«Чушь собачья», — написал Эриксен.

Слух о романе девушки Кристиана с Вертонгеном появился ранее на этой неделе, когда бельгиец был замечен с синяком под глазом. Сообщалось также о драке игроков «шпор», в которой якобы участвовал форвард Гарри Кейн.

Поединок Динамо - Шахтер вероятнее всего пройдет без зрителей

Эриксен и Квист состоят в романтических отношениях с 2012 года. В прошлом году у пары родился сын Альфред.

Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до следующего лета. По информации СМИ, датчанин хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». На него претендуют также туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен, Ян Вертонген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Александрия 0:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
04 Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера
05 Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь