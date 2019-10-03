Депай - о победе на Лейпцигом: Было тяжело

Новости спорта:Голландский форвард Мемфис Депай прокомментировал триумф Лиона в поединке против Лейпцига в рамках Лиги чемпионов.

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал победу над "Лейпцигом" в Лиге чемпионов.

"Мне пришлась по нраву та роль, которую я исполнял, - сказал игрок в интервью UEFA.com.

Но было тяжело. Приходилось очень много бегать, порой мы слишком быстро теряли мяч, из-за чего я оказывался на мяче не так часто, как я люблю. Но ничего, в итоге я доволен. Мне удалось создать несколько моментов.

Конечно, было неприятно узнать, что мой второй гол не засчитан из-за офсайда, но игра мне понравилась. Мы - футболисты, и для нас самое главное - это победа. Полагаю, сегодняшней победой мы можем гордиться".