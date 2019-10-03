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Астана Григорчука уступила на своем поле Партизану в матче Лиги Европы

Астана Григорчука уступила на своем поле Партизану в матче Лиги Европы
20:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Астана в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы проиграла на своем поле Партизану.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» принимала белградский «Партизан». Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

"Астана" - "Партизан" 1:2

Голы: Садик У., 29 (0 : 1); Садик У., 73 (0 : 2); Сигурйонссон, 85 (1 : 2)

"Астана": Эрич; Бейсебеков (Янга, 79); Шомко; Шимунович; Томашевич (Постников, 15); Рукавина; Сигурйонссон; Перцух; Маевский И.; Хижниченко (Муртазаев, 46); Ротариу

"Партизан": Стойкович; Здьелар; Милетич Н.Р.; Остойич; Павлович С.; Урошевич; Тошич З. (Маркович Л., 77); Натхо; Сума С. (Шчекич, 66); Асано (Брежанчич, 79); Садик У.

Первый мяч забил нападающий «Партизана» Садик Умар на 29-й минуте. В середине второго тайма Умар оформил дубль. На 85-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон.

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«Партизан», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы L Лиги Европы, «Астана» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы белградская команда на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», а клуб из Нур-Султана в гостях встретится с АЗ. Оба матча состоятся 24 октября, начало — в 19:55.

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Лига Европы, Футбол, ФК Партизан, Новости футбола, ФК Астана.
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