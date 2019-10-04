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Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы

Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы
07:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наставник киевлян считает, что его команда вчера потеряла два очка, а не приобрела одно.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью против Лугано (0:0) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня Динамо заработало одно очко или потеряло два? Мне все-таки кажется, что мы потеряли два очка. Хотя, возможно, у противника другая точка зрения. Мы не показали в атаке все то, что могли. На это есть определенные причины. Сегодня было достаточно много брака в довольно простых ситуациях. Немного не хватило силенок», — цитирует Михайличенко dynamo.kiev.ua.

— Что именно не получалось в атаке?

— Не хватило качества. А качество — это подготовленные передачи, завершение комбинаций, подготовленные удары. В первом тайме мы слишком часто развивали свои атаки через центр, наделали там массу ошибок, что приводило к контратакам соперника. Силенок, повторюсь, не хватило, а от этого зависит правильность решений в эпизодах. Команда старалась до конца играть в свой футбол, двигалась, почти весь второй тайм провела на половине поля соперника, но этого мало. Надо больше угрожать воротам соперника, больше создавать моментов, чтобы их реализовывать.

Динамо сыграло в нулевую ничью с Лугано

— Какова ситуация с Бойко?

— Во время предматчевой разминки он подвернул голеностоп, поэтому пришлось сделать замену вратаря в стартовом составе.

— Оцените игру Жерсона Родригеса. Показалось, что сегодня он впервые играет с партнерами по команде…

— Многие сегодня сыграли не так, как нам хотелось и так, как мы привыкли это видеть. Что касается Родригеса, то он старался, показывал хорошее движение, стремился играть на команду, но теми моментами, которые у него были, он не смог ими распорядиться.

Говорил выше, что сегодня в наших действиях было много брака. Оценивать иначе пока я не могу, нужен анализ. Но мы верим, что футболисты, которые сейчас находятся в нашей команде, могут играть лучше. В том числе, и Жерсон.

Динамо сейчас занимает второе место в турнирной таблице своей группы B, а в следующем матче Лиги Европы оно дома 24 октября будет принимать Копенгаген.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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